Роналду забил гол в первом матче после возвращения в «Манчестер Юнайтед» 1 11.09.2021, 18:36

Португалец отличился в компенсированное время к первому тайму матча против «Ньюкасла».

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил гол в дебютном матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Матч против «Ньюкасла» проходит в рамках четвертого тура в Манчестере.

Португалец отличился в компенсированное время к первому тайму. Он успел первым к мячу, после того как вратарь неудачно отразил удар Мейсона Гринвуда. Для Роналду это первый матч в английском клубе, он вышел на поле в стартовом составе.

SIIIIIUUUUUUUUUUUUUUUUU — Manchester United (@ManUtd) September 11, 2021

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» 31 августа, подписав контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Нападающий уже выступал за английский клуб с 2003 по 2009 год. За это время он трижды выигрывал чемпионат Англии, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. Помимо этого в составе «Манчестер Юнайтед» Роналду выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

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