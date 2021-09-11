Звезда Купаловского театра Павел Харланчук переехал в Москву 10 11.09.2021, 18:51

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Павел Харланчук

Актер устроился в театр Сергея Безрукова.

Известный белорусский актер Павел Харланчук в августе 2020 года уволился из Купаловского театра вместе с большей частью труппы. После он переехал в Москву — сейчас он играет в Московской губернском театре под управлением Сергея Безрукова, сообщает kp.by.

По словам актера, поиском работы он занялся еще летом 2020 года и решил тогда поехать в Москву. Агент посоветовала ему устроиться в театр, но при этом сохранить возможность сниматься в кино.

Харланчук рассказал, что общался с несколькими художественными руководителями: Владимиром Машковым из «Табакерки», Евгением Писаревым из Московского драматического театра имени А.С. Пушкина и Сергеем Газаровым из Московского драматического театр под руководством Армена Джигарханяна.

«При хорошем стремлении, уверен, что можно попасть в любой из театров. Но самый главный аспект был в том, что я должен сниматься, так как это важно», — сказал актер.

В результате место с подходящими условиями нашлось в Московском губернском театре (художественный руководитель — Сергей Безруков).

29 августа 2021 года Харланчук исполнил роль Глумова в спектакле «Нашла коса на камень» по Островскому. По словам актера, перед спектаклем ему понадобилось всего три репетиции, в последней участвовал Сергей Безруков. Павел рассказал, что ему предложили играть еще в двух спектаклях в театре.

Также Харланчук снимается в кино. Из ближайших премьер — сериал «Спросите медсестру» на российском «Первом канале» и картина «Элли». «На данный момент я снимаюсь для телеканала ТВЦ. А в 2022-м выйдет полнометражная картина „Саша“», — поделился актер.

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