Ангела Меркель: Миграционный кризис на границе с Беларусью – это гибридная атака 15 11.09.2021, 19:11

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Фото: Getty Images

Канцлер ФРГ добавила, что режим Лукашенко использует беженцев для давления.

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель на совместной пресс-конференции в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, которая состоялась в субботу, 11 сентября, заявила, что миграционный кризис на границе с Беларусью – гибридная атака, пишет агентство ТАСС.

- На данный момент мы видим на восточной границе гибридные атаки, средства давления в виде беженцев. Это касается Польши и Литвы, - отметила Меркель.

Она добавила, что в сложившейся ситуации необходимо оказывать гуманитарную помощь и одновременно защищать внешние границы.

- Я обращаюсь к белорусской стороне: есть возможность помочь людям, которые оказались там в сложным гуманитарных условиях, через международные организации, в числе которых Красный Крест. Польская сторона должна быть для этого открыта, собственно, как и белорусская сторона, - подчеркнула канцлер ФРГ.

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