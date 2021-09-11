Летевший из Анталии Boeing-767 совершил аварийную посадку в Красноярске

Летевший из Анталии Boeing-767 совершил аварийную посадку в Красноярске2
- 11.09.2021, 19:37
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По предварительным данным, у самолета возникли проблемы с гидравликой.
Трансконтинентальный лайнер Boeing-767 совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска.
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на службы аэропорта.
«Самолет Boeing-767 выполнял рейс из Анталии во Владивосток и, находясь над Красноярском, запросил аварийную посадку», — сказали в аэропорте.
По предварительным данным, у самолета возникли проблемы с гидравликой. Информации о пострадавших пассажирах нет, число людей на борту неизвестно.