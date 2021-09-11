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Летевший из Анталии Boeing-767 совершил аварийную посадку в Красноярске

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  • 11.09.2021, 19:37
  • 2,228
Летевший из Анталии Boeing-767 совершил аварийную посадку в Красноярске

По предварительным данным, у самолета возникли проблемы с гидравликой.

Трансконтинентальный лайнер Boeing-767 совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на службы аэропорта.

«Самолет Boeing-767 выполнял рейс из Анталии во Владивосток и, находясь над Красноярском, запросил аварийную посадку», — сказали в аэропорте.

По предварительным данным, у самолета возникли проблемы с гидравликой. Информации о пострадавших пассажирах нет, число людей на борту неизвестно.

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