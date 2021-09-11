На «Дожинки» в Шумилино хотят пригласить певицу Дорофееву 16 11.09.2021, 19:39

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Сколько за это готовы заплатить из бюджета?

За участие певицы Ирины Дорофеевой в областном фестивале «Дожинки» предлагают до 3,5 тысячи рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте госзакупок.

Торги за право организации участия заслуженной артистки Беларуси проводит госучреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Шумилинского района».

Дата окончания приема заявок — 13 сентября. Ориентировочная стоимость закупки составляет 3500 рублей. Источник финансирования — районный бюджет. В объявлении подчеркивается, что цена указана приблизительно, «исходя из предыдущих закупок либо маркетинговых исследований» и носит информационный характер.

Торги еще не завершены, но в утвержденной программе уже записано выступление артистки. Концерт Ирины Дорофеевой состоится 18 сентября с 19.00 до 20.00.

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