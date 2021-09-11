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Герасименя «размазала» лукашенковского министра спорта Ковальчука

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  • 11.09.2021, 20:03
  • 11,668
Герасименя «размазала» лукашенковского министра спорта Ковальчука

Лукашистам впору посмотреть в зеркало.

Трехкратная призерка Олимпийских игр, руководитель Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя жестко прокомментировала «откровенный разговор» с главой Минспорта Сергеем Ковальчуком, который был опубликован в газете администрации Таракана.

«Уже говорила как-то фразу о том, что невежество кричит, когда ум молчит», — приводит ее слова BSSF.

По мнению Герасимени, можно находить тысячу причин, почему выступления на Олимпиаде были провальными: «Можно обвинить каждого спортсмена и тренера в их спортивной несостоятельности и ошибках, которые они могли совершить в подготовке».

Однако, считает прославленная спортсменка, впору посмотреть в зеркало: «Но может пора понять то, что пока у руля находятся некомпетентные руководители, то результата не будет и спорт будет только деградировать?»

Герасименя уверена, что уже пора наконец «взять всю ответственность на себя и сложить свои полномочия», тем самым «дав возможность другим опытным специалистам, профессионалам, любящим свое дело и понимающим, что необходимо делать, проявить себя и тем самым спасти спорт в Беларуси».

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