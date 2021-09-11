В Варшаве прошла сильная акция медиков
- 11.09.2021, 20:31
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Тысячи медиков приехали на акцию из других городов.
В Варшаве прошла акция протеста с участием тысяч медиков, которые требуют от правительства улучшить условия труда.
Об этом сообщает RMF24.
Медики требуют повышения заработной платы и больше возможностей для отдыха. На акции можно видеть плакаты «Хватит работать по 400 часов! Отдых медиков - это безопасность пациентов», «Работаем за троих, а получаем копейки», «Что делать, когда на 30 пациентов одна медсестра?», «Средний возраст медсестры: недавно - 35, сегодня - 53, завтра - 60», «Мало живем, потому что тяжело работаем».
Протест прошел по улицам к зданию правительства. Многие медики приехали на акцию из других городов. По оценкам журналистов, в протесте участвовали несколько тысяч человек.