В США будут вакцинировать от коронавируса детей начиная с пяти лет 11.09.2021, 20:52

Речь идет о прививках препаратом Pfizer.

Чиновники здравоохранения США предполагают, что в стране возможно введение вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Речь идет о прививках препаратом Pfizer. Об этом сообщает Reuters.

Указано, что одобрение иммунизации среди детей указанной возрастной категории может быть уже в конце октября текущего года.

Пока же медики ожидают когда Pfizer будет иметь достаточно результатов клинических испытаний, чтобы запросить разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

По информации СМИ, это может произойти ближе к концу сентября.

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