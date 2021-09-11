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Самый толстый кот Беларуси по кличке Перышко умер

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  • 11.09.2021, 21:15
Самый толстый кот Беларуси по кличке Перышко умер

Несколько дней назад он начал резко худеть.

Самый толстый кот Беларуси по имени Перышко умер. Об этом на странице Инстаграм написала временная хозяйка Ольга.

- Спи спокойно, Толстый ласковый котик. Пожалуйста, дайте нам немного времени, чтобы все осознать и отойти. Мы обязательно расскажем, почему принимались те или иные решения и вместе решим, что делать с оставшимися деньгами, - написала Ольга в Инстаграм.

В начале недели мы писали о том, что Перышко начал резко худеть, перестал есть и пить. Кота повезли в клинику на анализы. Выяснилось, что у него возникли проблемы с печенью.

- Согласно анализам, у Перышка резко повысились почечные и печеночные показатели, поднялся билирубин. Можно сказать, что это, фактически, состояние гепатита, - рассказывала Ольга.

В феврале 2021 года кот Перышко весил около 20 килограммов. Он постепенно начал сбрасывать вес. Перед сдачей анализов он весил 13.800.

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