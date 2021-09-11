Самый толстый кот Беларуси по кличке Перышко умер 1 11.09.2021, 21:15

Несколько дней назад он начал резко худеть.

Самый толстый кот Беларуси по имени Перышко умер. Об этом на странице Инстаграм написала временная хозяйка Ольга.

- Спи спокойно, Толстый ласковый котик. Пожалуйста, дайте нам немного времени, чтобы все осознать и отойти. Мы обязательно расскажем, почему принимались те или иные решения и вместе решим, что делать с оставшимися деньгами, - написала Ольга в Инстаграм.

В начале недели мы писали о том, что Перышко начал резко худеть, перестал есть и пить. Кота повезли в клинику на анализы. Выяснилось, что у него возникли проблемы с печенью.

- Согласно анализам, у Перышка резко повысились почечные и печеночные показатели, поднялся билирубин. Можно сказать, что это, фактически, состояние гепатита, - рассказывала Ольга.

В феврале 2021 года кот Перышко весил около 20 килограммов. Он постепенно начал сбрасывать вес. Перед сдачей анализов он весил 13.800.

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