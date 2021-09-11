Роналду феерически вернулся в «Манчестер Юнайтед» 11.09.2021, 21:40

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Португальский футболист забил два гола в своем первом матче.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил два гола в своем первом матче за «красных дьяволов» после возвращения в клуб и помог своей команде победить «Ньюкасл» со счетом 4:1 в игре 4-го тура английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед открыл счет под занавес первого тайма. Свой первый гол за «красных дьяволов» после возвращения в клуб забил нападающий Криштиану Роналду, удачно сыгравший на добивании после неуверенной игры голкипера.

На 56-й минуте Манкильйо точным ударом в угол сравнял счет, однако уже через шесть минут Роналду получил пас от Люка Шоу и пробил голкиперу точно между ног, оформив дубль.

На 80-й минуте Бруну Фернандеш дальним ударом в верхний угол ворот сделал счетом 3:1.

Точку в матче на 92-й минуте поставил Джесси Лингард.

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