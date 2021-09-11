Российский социолог: Лукашенко боится, что все узнают истинный уровень его поддержки 2 11.09.2021, 22:15

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Трехпроцентный запретил проводить российским социологам исследования в Беларуси.

Запрет российским социологам проводить исследования в Белоруссии объясняется тем, что белорусским политикам есть что скрывать. Об этом 10 сентября заявил regnum.ru российский социолог, общественный деятель Филипп Грилль.

Работа российских социологов может сделать публичным результаты отношения к репрессивной политике белорусского режима, а также предать огласке отсутствие заявленного режимом и официальными органами уровня поддержки диктатора, пояснил социолог.

«Это два уязвимых места, две тайны, два белорусских секрета полишинеля. И Лукашенко очень боится, что российские социологи их обнаружат, вскроют, сделают достоянием общественности» — заключил Грилль.

Напомним, согласно интернет-опросам, у Лукашенко рейтинг от 1 до 3 процентов.

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