Сергей Дылевский поблагодарил госСМИ за распространение информации о забастовке 11.09.2021, 21:48

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Сергей Дылевский

Фото: Charter97.org

День Х все ближе.

Глава Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский в интервью известному политологу Дмитрию Болкунцу поблагодарил госСМИ за распространение информации о забастовке.

— После выхода ролика твоего начали про забастовку говорить государственные СМИ, в том числе государственное телевидение. Как думаешь, с чем это связано?

— Это связано, в первую очередь, с паникой. Когда по геббельс ТВ говорят, что в Беларуси забастовок не будет, эту информацию нужно воспринимать с точностью до наоборот. Если говорят, что в Беларуси все хорошо, задумайтесь, это значит, что в Беларуси все плохо, т.е. геббельс ТВ работает именно так.

На самом деле белорусские госСМИ, чиновники, служащие, мне очень помогают. Потому что такую огласку, как они, про нас, про Белорусское объединение рабочих, не дал, наверное, еще никто. Когда по государственному телевидению говорят про твою организацию, — это приятно.

— Сейчас на предприятиях идеологи говорят «не бастуйте»?

— Конечно. Сейчас они особенно активизировались. У нас информация есть с заводов: о нас заводы начинают узнавать через идеологов, потому что после объявления предзабастовочного состояния на территории очень многих предприятий приходят идеологи, начинают развешивать листовки всякие флаеры, бумажки про забастовку. Люди задаются вопросом: а что случилось, почему активизировались? Начинают искать и находят нас. Так что идеологам тоже большое спасибо, - сказал лидер рабочего движения.

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