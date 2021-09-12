Безопаснее остаться дома 1 Артем Черников

12.09.2021, 8:21

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Шокирующие цифры на производствах.

Травмоопасность и смертность на производствах продолжает шокировать. В одном только августе практически по два раза в неделю происходили несчастные случаи на рабочих местах, которые несли за собой летальные исходы. Халатность недоруководства предприятий, а также наплевательское отношение к нормам техники безопасности унесли жизни многих рабочих.

Согласно источнику otb.by, если брать только период январь-август этого года, на производствах погибли 86 человек и 453 человека были тяжело травмированы. И даже эта статистика, наверняка, сильно приукрашена. Бывает так, что получивший травму рабочий под давлением начальства отправлялся домой, где уже вызывал себе скорую либо самостоятельно направлялся в травмпункт, выдумывая истории, как и где он получил травму. Таких случаев сотни и тысячи по стране.

Основными причинами несчастных случаев на производстве можно назвать: конструктивные недостатки, эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования, несовершенство технологического процесса и только потом уже неосторожность самих рабочих.

Модернизация заводов явно обходит белорусские предприятия стороной. В 2021 году некоторые из них умудряются работать на оборудовании и машинах, построенных в 1960-х и 1970-х годах. Каждый запуск такого оборудования — это серьезный риск для рабочих. Однако назначенцы продолжают делить прибыль между собой, даже не думая о замене устаревшего оборудования.

Практика показывает, что, работая на новейшем и безопасном оборудовании, рабочие меньше подвергаются риску получить травмы. Не говоря уже о том, что в этом случае воздействие на организм таких факторов, как шум и вибрация в разы ниже и не приводят к профессиональным заболеваниям, которые в Беларуси имеются практически у каждого человека, работающего на заводе.

Так быть не должно. Власти придумали себе нормы, в которые они якобы «вписываются», и плевать хотели на рабочих. Естественно, это ведь не им каждый день подходить к станку и уповать на чудо. Мы должны сами о себе позаботиться и сказать им наше громкое «НЕТ». Подходя к своему рабочему месту, человек не должен бояться за свою жизнь, он должен продуктивно и правильно выполнять работу.

Поэтому невыход на работу, помимо основного ряда причин, это еще и наша безопасность. Остаться дома и целый месяц не подвергать свое здоровье риску — правильный выбор. Особенно сейчас, когда наблюдается особенный рост заболеваемости коронавирусом в Беларуси. Наше здоровье, наш выбор и наше будущее —важнейшие вещи в нашей жизни, поэтому забастовке быть!

Артем Черников, специально для телеграм-канала «Баста!»

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