Отказ от работы на режим таракана — лучший план победы 12.09.2021, 8:33

Фото: ТАСС

Запасаемся продуктами и остаемся дома.

Массовый отказ от работы на режим таракана — самый лучший и реально реализуемый план победы, пишет телеграм-канал «Баста!».

Мы видели, что это действительно так.

Сегодня мы имеем намного больше опыта, чем год назад, а это значит, что наша сила возросла в разы. Вспомните, как все прикорытники дрожали перед бастующими...

А значит забастовка — путь к победе!

Запасаемся продуктами!

Бизнес, уходим в отпуска!

Диаспоры, не забываем требовать самый жесткие санкции!

Начинаем трудовой бойкот и остаемся дома!

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