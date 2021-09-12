Отказ от работы на режим таракана — лучший план победы
- 12.09.2021, 8:33
Запасаемся продуктами и остаемся дома.
Массовый отказ от работы на режим таракана — самый лучший и реально реализуемый план победы, пишет телеграм-канал «Баста!».
Мы видели, что это действительно так.
Сегодня мы имеем намного больше опыта, чем год назад, а это значит, что наша сила возросла в разы. Вспомните, как все прикорытники дрожали перед бастующими...
А значит забастовка — путь к победе!
Запасаемся продуктами!
Бизнес, уходим в отпуска!
Диаспоры, не забываем требовать самый жесткие санкции!
Начинаем трудовой бойкот и остаемся дома!