Ученые нашли священное бронзовое дерево, которому более трех тысяч лет 12.09.2021, 8:46

Оно было создано в эпоху, о которой письменных свидетельств не сохранилось.

При раскопках одной из шести недавно обнаруженных ям для жертвоприношений, в археологической памятке бронзового века Саньсиндуй в провинции Сычуань на юго-западе Китая, было обнаружено священное бронзовое дерево культуры Шу XII-XI века до н. Э.

Об этом сообщает The History Blog.

Уцелели ветви, цветы, часть ствола и украшения солнечного колеса. Для реставрации понадобилось 4 месяца, так как они были погребены под толстыми слоями слоновой кости и других артефактов.

Массивное отреставрированное дерево представляет собой трехногую основу с вырастающим из нее стволом. Ствол разделен на три уровня с тремя ветвями, загибающимися вниз на каждом уровне. Цветы распускаются на вершинах всех девяти ветвей, на них садятся птицы. Всего на дереве 27 плодов. По нему спускается вниз стройный дракон с рогами.

Конкретной информации о народе Шу и их государстве очень мало, так как письменных свидетельств не сохранилось.

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