Военный эксперт сравнил Лукашенко с ослом с морковкой 2 12.09.2021, 8:50

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Осел забывает, что морковкой управляет другой человек.

Военный эксперт Егор Лебедок в комментарии "Еврорадио" подвел итоги переговоров Путина и Лукашенко

"Утром стулья — вечером деньги"

За время встречи Лукашенко и Путин согласовали программы, но пока еще не подписали их. Лебедок переводит эти слова на понятный язык: по его мнению, стороны согласовали четкий график действий. И если стороны не будут двигаться по этому графику, то и кредитных денег Беларуси ждать не стоит, считает эксперт.

"Все будет реализовано по принципу: утром стулья — вечером деньги. Сперва вы выполняете комплекс мероприятий, затем вам будет дана какая-то сумма на поддержание штанов", — говорит Лебедок.

"Любая экономическая интеграция предполагает, что культура слабого оказывается задавленной культурой сильного. К сожалению, люди в долгосрочной перспективе не понимают, как работает принцип "осел и морковка". Осел думает, что он сам выбрал этот путь, сам решил идти за морковкой, за пищей, за благоденствием. Осел забывает только о том, что морковкой управляет другой человек. Это пример долгосрочной интеграции", — резюмирует Лебедок.

"Хотели увеличения военного присутствия — получили"

Под Гродно и в Барановичах на боевое дежурство встали российские комплексы С-400 и самолеты Су-30СМ. Лебедок напоминает, как еще недавно Лукашенко говорил: размещать российские самолеты на территории Беларуси нецелесообразно.

"И тут — та-дам — и российские самолеты заступают на боевое дежурство", — говорит Лебедок.

Мероприятия проходят в рамках создания учебно-боевого центра совместной подготовки ВКС РФ и войск ВВС и ПВО Беларуси.

"С-400 заступили на боевое дежурство под командованием Российской Федерации. Правовой статус их непонятен. Есть у нас соглашение о временном пребывании российского стратегического контингента, но распространяется ли оно на этот случай? Непонятно. Появилось непонятное что-то", — говорит Лебедок.

Россиян легко впустить и сложно выпустить, предупреждает эксперт.

"Есть две страны на пространстве СНГ, где российские базы были свернуты: Узбекистан, который сперва свернул американскую базу, а затем российскую, и Грузия".

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