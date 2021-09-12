Выпускница Брестского лицея стала первой белоруской, которой покорился «Стокгольмский архипелаг» 12.09.2021, 9:02

Дистанцию в 75 километров она преодолела бегом и вплавь вместе со своим мужем.

Стокгольмский архипелаг – уникальный уголок в Швеции, где проходят уникальные гонки на испытание возможностей человеческого организма. Это – свимран.

Otillo чемпионат мира по свимрану прошел 6 сентября на крупнейшем архипелаге Швеции (недалеко от Стокгольма). Поэтому эти соревнования еще называют «Стокгольмским архипелагом». В числе 400 участников престижных гонок на выносливость из 19 стран была интернациональная пара: Виктория Ковальска (белоруска, выпускница Брестского областного лицея) и ее муж, поляк Томаш Ковальски. Дистанцию 75 километров они преодолели (бегом и вплавь) за 10 час. 31 мин, сообщает «Брестская газета».

«Этот результат превзошел наши самые смелые ожидания. Воспоминаний хватит на целую жизнь», – поделились они впечатлениями на своей страничке в Facebook с многочисленными болельщиками. Чтобы выдержать испытание, потребовалось более 2 лет усиленных тренировок, множество соревнований и ограничений в привычном образе жизни.

Преодолеть трассу такой сложности можно только на пределе человеческих возможностей. Большое огорчение у свимранеров вызвала отмена чемпионата мира в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В этом году все получилось: «уникальные гонки в уникальном месте», как называют этот чемпионат в спортивной среде, получились, как и ожидалось, очень зрелищными и захватывающими.

Стокгольмский архипелаг

Шведы по праву гордятся красотой своей природы. Одна из ее жемчужин – Стокгольмский архипелаг. Это множество островов, растянувшихся на 60 километров восточнее шведской столицы и закрывающих город от Балтийского моря.

Родоначальник Otillo свимрана (название фирмы-организатора в переводе со шведского означает «с острова на остров») родился на этом архипелаге. Интересна и легенда рождения идеи этих соревнований. Вот одна из версий.

Наверняка это был вечер пятницы. Четверо шведов традиционно выпивали в гостиничном баре на острове Уте. По ходу веселых пьяных разговоров заключили пари: кто быстрее своим ходом (то есть бегом-пешком и вплавь) доберется с Уте до дальнего острова архипелага — Сандхамн. Сговорились о трех промежуточных остановках — в барах на островах по пути — с условием: кто догоняет, тот и платит. Разделились на две команды и отправились в путь, чтобы преодолеть дистанцию в 75 км. К финишу устали так, что сил на празднование не осталось. Вторая попытка, на следующий год, завершилась аналогично. А несколько лет спустя, в 2006 году, из этой бредовой затеи придумали сделать коммерческую гонку. Теперь чемпионат мира по свимрану (название вид спорта получил только в 2011-м) считается одним из самых жестких испытаний. Так пятничный спор шведских гуляк стал новой спортивной забавой бизнесменов.

По словам наших героев, родоначальник Otillo свимрана (название фирмы-организатора в переводе со шведского означает «с острова на остров») родился на этом архипелаге. В свое время друзья-собутыльники потратили на прохождение маршрута 3,5 суток. Сегодня спортсмены преодолевают тот же маршрут в разы быстрее.

Нынешний чемпионат по свимрану, набирающему популярность по всему миру, был 15-м по счету. Тон в соревнованиях, как всегда, задают шведы, для которых вода — часть их культуры. Популярен свимран в Испании, Италии, Франции, Германии, Польше.

По сложности трассы, объему выброса адреналина этот чемпионат трудно с чем-нибудь сравнить. 75-километровый маршрута надо преодолеть, что называется, на одном дыхании. Из них 65 – пробежать и 10 – проплыть. Самый длинный беговой участок — около 20 километров, самый длинный заплыв — 2 км.

Приключение и потрясающий опыт

Для Томаша и Виктории Ковальских этот чемпионат мира по свимрану, где участвуют как спортивная элита, так и новички, стал дебютом. Они не профессиональные спортсмены (работают менеджерами в офисах крупных международных компаний). Поэтому цели ставили реалистичные: достойно выступить, не сойти с трассы и (что важно!) избежать травм. В итоге показали отличное время: 10 час. 31 мин. Это лучший результат из трех команд, которые представляли страну-соседку Беларуси – Польшу.

«БГ» удалось поговорить с нашей землячкой и ее мужем после их возвращения из Стокгольма в Варшаву. Вот что они рассказали, отвечая на наши вопросы:

«Соревнования начались в 6 часов утра и продолжались до 16.30. Спортсменов, исчерпавших лимит времени, просто снимают с гонки в целях безопасности: в сумерках бежать по скалам и плыть рискованно, – рассказывает Виктория. – Мы выступали в группе «микс» (смешанные пары). Их оказалось 47 – тех, кто успешно прошел трассу. Одна пара снялась из-за травмы, еще одна не смогла стартовать из-за проблем со здоровьем».

– А как вы попали на эти соревнования?

– До старта надо набрать определенное количество очков в соревнованиях различного уровня. У нас в ходе подготовки было 4 успешных старта в разных странах, включая Польшу. Конечно, это подразумевает постоянные (практически ежедневные) тренировки в бассейне или на беговой дорожке, на озере. Походы в горы здорово тренируют мышцы на выносливость.

Кроме того, мы с Томашем состоим в Варшавском международном беговом и триатлонном клубе. Там проходят бесплатные тренировки по технике бега, фитнесу, а в сезон — и по плаванию. Что важно — на английском языке, так как в клубе преимущественно иностранцы, работающие в Варшаве по контракту.

– Какие впечатления оставила трасса в Швеции?

– Выброс адреналина на этих гонках невероятный. Это «плюс» 30% к резервам твоего организма. Маршрут по скалистым островам очень сложный и требует хорошей силовой подготовки. Нам помог наш опыт высокогорного туризма. На всей этой красоте, которая нас окружала, сосредоточиться было невозможно. Мы наслаждались ей уже, когда возвращались после соревнований на пароме обратно в Стокгольм.

День был пасмурный, температура воды в Балтийском море – 13-14 градусов. Когда плывешь, работаешь руками, этого не ощущаешь, а выйдешь из воды – мышцы сковывает от переохлаждения. На море были достаточно сильные волны, от них больше доставалось Томашу, который плыл впереди.

Остановки предусмотрены на «энергетических станциях», где есть вода, изотоники, даже хот доги, суп. Но я довольствовалась небольшой вареной в мундирах картошкой.

По окончании соревнований мы узнали, что два участника получили на трассе переломы, некоторые – мелкие травмы и вывихи. К счастью, мы избежали травм. Правда, в самом конце маршрута я оступилась о камень, но отделалась царапиной.

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– Как ты видишь перспективы свимрана в Беларуси? И кто из соотечественников раньше выступал на мировом чемпионате?

– Мне известно только про одного белоруса, который участвовал в чемпионате по свимрану (он живет в Санкт-Петербурге).

Сейчас свимран набирает обороты в разных странах, и не вижу причин, почему не развивать его в Беларуси. Те же Голубые озера – прекрасное место для этого вида спорта.

– Вопрос Томашу: чем стал для тебя чемпионат и чем привлекает свимран как вид спорта?

– Участие в чемпионате дало мне полное спортивное удовлетворение после многих лет упорной работы и развития в этой дисциплине. Участие в этих соревнованиях — это открытие истоков: оригинального маршрута первого свимрана в 2003 году, знакомство с соревнованиями в этом виде спорта, уникальной природой, морской стихией (соревнования в Польше проводятся на озерах).

Для меня близость к природе — главное преимущество свимрана над триатлоном. Свимран — это что-то вроде приключения. Мы неоднократно составляли собственные трассы в Польше, которые планировали по карте или создавали на месте, решая, что здесь мы бежим, вот здесь заходим в воду, а там мы выйдем из нее. Кроме того, свимран – это команда, что в моем случае означает старт с любимой женой и близкими друзьями. Это потрясающий опыт…

Свимран (англ. swimrun от англ. swim — «плавать» + англ. run — «бежать») — мультиспортивная гонка, в которой участники последовательно преодолевают несколько чередующихся беговых и плавательных этапов по пересеченной местности. Особенностью гонки является отсутствие транзитных зон, что приводит к необходимости единого несменяемого комплекта амуниции (одеяние и обувь) на всю дистанцию. Исторически свимраннеры состязаются в командах, состоящих из двух человек; однако в последние годы все более популярным становится индивидуальное участие.

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