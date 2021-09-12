Как белорусам не попасться на липовых «скидках» в интернете 12.09.2021, 9:12

Три реальных примера.

Мы все хотим сэкономить на покупках. Но как отличить настоящие скидки от маркетингового обмана? На примере популярных у белорусов интернет-магазинов мы решили показать, какие уловки используют, чтобы привлечь покупателей.

Как не попасться на липовых скидках в интернете. Три реальных примера приводит myfin.by.

AliExpress: Махинации с доставкой

Чтобы очутиться в первой поисковой строчке среди товаров на популярном AliExpress, китайцы идут на разные ухищрения. Их цель – создать иллюзию самой низкой цены на товар. И здесь начинаются «танцы с бубном».

Уловка первая

Наименее популярный товар выставляется по минимальной цене, а другие аналогичные остаются по рыночной, а иногда (внимание!) – и выше рыночной! Но поиск выдаст цену от 5 до 25 долларов.

Например, вы ищете запчасти для робота-пылесоса. Вам тут же предлагают якобы целый набор запчастей всего за $2,73. Хорошее предложение! Однако перейдя по ссылке, мы видим уже совсем другие цены. Оказывается, $2,73 – это стоимость самой мелкой детали пылесоса. Все остальное стоит и $9, и $15…

Уловка вторая

Вы выбрали самый дешевый товар, но когда начинаете оформлять, замечаете фразу: «товар не может быть доставлен в вашу страну» (например, из Испании ). Зато из Китая – может. Вот только стоимость доставки будет на 20 долларов больше. А ведь в поиске стояла доставка за доллар! Как так? «Лайфхак!» – ответит китайский бизнесмен.

Уловка третья

В поиске – бесплатная доставка, но внезапно обнаруживается, что плата есть. Вот пример:

Советы для покупателей AliExpress:

выставляйте галочку «бесплатная доставка»; тогда реже придется высчитывать конечную цену товара и вы сразу будете видеть разницу;

в поисковиках существует поиск по фото. Если вам очень понравился товар, но он дорогой, попробуйте найти такой же подешевле;

существуют плагины-подсказчики, выдающие вам аналогичные товары, заодно с собственным рейтингом продавца. Например: Aliexpress Helper, AliTools, Плагин ePN Cashback, Алитрек и другие.

не забывайте, что магазины с небольшими продажами, только выставившие товар, зачастую более лояльны в ценообразовании, и готовы идти на уступки ради получения рейтингов и даже готовы вернуть деньги, если вас что-то не устроило;

заранее погуглите цены на расходники на стадии выбора товара… (так произошло у нас с запчастями к роботу-пылесосу). Многие производители зарабатывают не на самом товаре, а на запчастях к нему. Иначе через полгода-год можете сильно удивиться.

Wildberries: вишенка на акционном торте

Уловка первая

Практически каждый день на этом сайте появляются скидки до 90% (!) на разные категории товаров. Продавцы должны их предоставить, чтобы получать возможность выставляться на сайте. Но никому не хочется продавать себе в убыток, поэтому часто магазины завышают цены.

Вот пример – «Дни красоты». В разделе «женская одежда» мы видим синее платье от Mark Formelle со скидкой 42% за 52 рубля.

Заглядываем на сайт производителя. Это же платье без скидки здесь продается за 44,99 рубля.

Уловка вторая

Не все знают, что скидка постоянного покупателя не распространяется на некоторые категории и бренды. Даже если вы за несколько лет потратили более 20 тыс. рублей (что дает вам скидку 12%) и считаете себя vip-клиентом, некоторые товары для вас будут выставлены по такой же цене, как и для новичка, впервые зашедшего на сайт.

А в прошлом году Wildberries перешел на онлайн-оплату товаров и по этой причине изменил систему скидок. В первую очередь отменили бонус за процент выкупа товаров, что вызвало сильное возмущение клиентов – люди-то привыкли к накопленным «плюшкам».

Советы по шоппингу на Wildberries:

Сайт по-прежнему предоставляет скидку постоянным клиентам, которая растет, если сумма выкупаемых товаров увеличивается. Возможно, «плюшки» уже не такие внушительные, как до отмены бонусов за процент выкупа, однако все равно на них можно сэкономить.

Откладывайте товар до «лучших времен». Добавляйте в корзину и периодически проверяйте ее. Футболка, которая вчера стоила 40-50 рублей, сегодня вполне может висеть по акции за 25.

Читайте отзывы – это поможет понять, достойный товар по акции вы берете или нет.

Пользуйтесь скидками, которые предоставляются на День рождения клиента или годовщину сотрудничества с сайтом.

Подозрительно большие скидки на OZON.ru

Следующий пример – на сайте OZON.ru прямо на главной странице висит «шикарное» предложение: косметика и бытовая химия со скидкой аж 90%!

Среди предложенных товаров оказываются, например, шампуни и бальзамы IN2BEAUTY Professional. Трудно представить, из чего должен состоять бальзам, который до ценопада стоил 98 рублей… А теперь стоит 9,81 бел.руб.

На бутылке указана информация, что производитель косметики ― ООО «Иридапро», г. Колпино, Ижорский завод. Сайт производителя найти не удалось, и мы поискали этот же товар в других интернет-магазинах.

На сайтах krasotkapro.ru и kiosk.ru этот бальзам стоит те же 279 российских рублей (все те же 9.81 BYN), только без скидки.

Советы для клиентов OZON.ru:

Иногда на сайте действует опция «изменить цену». Если вы такой же товар нашли у конкурента, но по более выгодной цене, вы можете прислать скан с указанного сайта. В течение 24 часов OZON может предложить вам купить этот товар по цене конкурента.

Клиенты OZON.ru могут воспользоваться картой Ozon Card от MasterCard, по которой вы будете получать кэшбэк за покупки.

Будьте внимательны!

Где бы вы ни совершали покупки, не ленитесь сравнивать цены на товары с предложениями других интернет-магазинов. Ищите отзывы покупателей на сайтах irecommend.ru и otzovik.com. И внимательно читайте условия скидок и акций, чтобы не попасть в очередную ловушку маркетологов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».