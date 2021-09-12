Кремлевские геббельсы 4 12.09.2021, 9:17

4,556

Фото: ТАСС

Как российская пропаганда действует в Германии.

Журналист Politico Europe Марк Скотт в своей статье подробно описывает масштабы вмешательства Москвы в немецкие парламентские выборы.

Видео в YouTube, где излагается теория заговора о вакцинации в Германии, просмотрели больше миллиона раз. Постом в Facebook, рекламирующим местную ультраправую политическую партию, поделились десятки тысяч человек. Сообщение в Twitter с нападками на ведущего политика в преддверии выборов оставалось популярным в течение нескольких месяцев.

Тысячи подобных сообщений в социальных сетях распространяются в стране с крупнейшей экономикой Европы, и все — от RT Deutsch, финансируемого Кремлем СМИ.

Российская телекомпания, задача которой — предоставить альтернативу мнению западных СМИ о текущей ситуации и продвигать стратегические интересы президента России Владимира Путина, стала самым заметным СМИ в социальных сетях в Германии всего за несколько недель до выборов в парламент этой страны.

RT Deutsch с марта делает акцент на усилении антипрививочных страхов и рекламирует крайне правую "Альтернативу для Германии" (АдГ). Согласно исследованиям Германского фонда Маршалла США (GMF), в общей сложности она смогла получить 22,7 млн взаимодействий в Facebook в виде комментариев, лайков и репостов.

Таким образом, кремлевская медиа-организация, согласно анализу CrowdTangle, вышла на первое место в рейтинге лидеров социальных сетей, если сравнивать с ведущими немецкими изданиями вроде Bild, национального таблоида, принадлежащего Акселю Шпрингеру (который также является совладельцем Politico) и Deutsche Welle, международной государственной телерадиокомпании.

"Очевидно, что среди немцев высок спрос на то, что продает здесь Россия. И, думаю, это всерьез беспокоит Запад", — отметил Брет Шафер, глава отдела по изучению манипуляций информацией в Альянсе по защите демократии при GMF.

"Понятно, откуда этот контент. И это не похоже на тайную информационную операцию, когда Россия создает какой-то подпольный сайт, — добавил он. — Каким-то образом им удалось обойти большинство, если не всех, конкурентов среди традиционных СМИ".

Считанные дни

Согласно данным опроса, проведенного Politico, RT Deutsch достучалась до очень широкой аудитории Германии как раз в период постоянной публикации соцопросов. Опросы показывают, что лидируют сегодня социал-демократы (СДПГ), опережая ХДС Меркель, а Партия зеленых занимает третье место.

Большая часть контента кремлевского СМИ подкрепляет кампанию дезинформации, касающейся выборов, и преимущественно расходится она через конспирологов и экстремистские группировки, которые заимствовали тактику у американских коллег по распространению недоверия относительно предстоящих выборов, в частности, касаемо голосования по почте.

Эксперты по дезинформации заявили, что видеоролики RT Deutsch, делающие акцент на антивакцинных нарративах и содержащие массу теорий заговора — одни из самых просматриваемых в YouTube. В совокупности они набрали почти 6 млн просмотров. Нацелены они на весомое меньшинство немцев, которые остаются скептически настроенными по отношению к эффективности вакцин против Covid.

Во время пандемии ультраправые экстремисты, антиправительственные организации и сторонники конспирологии QAnon объединились в своей оппозиции вакцинам, рекомендациям обязательно носить маски и другим мерам предосторожности. Исследование GMF и отдельный анализ Politico показали, что российские СМИ сыграли на этих опасениях, неоднократно ставя под сомнение эффективность западных вакцин и выдвигая на первый план ложные утверждения о том, что они вызывают вредные побочные эффекты.

"Большое количество незарегистрированных смертей от вакцинации? Патологоанатом из Гейдельберга призывает провести вскрытия", — можно прочесть в августовской статье RT Deutsch, которой поделились, прокомментировали и поставили лайк десятки тысяч раз в Facebook, в том числе в закрытых пабликах, открыто выступающих против вакцинации.

"Они начали выходить на гораздо более широкие группы, чем раньше, — говорит Аннели Ахонен, старший научный сотрудник Института стратегического диалога. — О чем свидетельствуют продвигаемые иностранным государством сообщения против вакцинации. Они сеют недоверие к правительству и концентрируются на внутренних разногласиях".

За АдГ, против "Зеленых"

Накануне голосования, которое состоится 26 сентября, кремлевское информагентство также одновременно рекламирует АдГ и "нападает" на Партию зеленых, особенно на ее лидера Анналену Бербок. Оно также регулярно вспоминает ХДС и СДПГ, но все же фактически их не трогает.

Напрямую в выборы RT Deutsch не вмешивалась. Но неоднократно освещала темы, поднимаемые АдГ, включая ее позицию по беженцам и призывы отменить ограничения Covid, одновременно подключаясь к спорам о Бербок, чья антироссийская позиция представляет угрозу для интересов Кремля. На фоне скандала с плагиатом у нее российское СМИ опубликовало целую серию статей, в которых подробно описывались предполагаемые правонарушения Бербок.

По мнению Кристины Берзиной, старшего научного сотрудника группы Альянса по защите демократии, это стратегия продвижения геополитических интересов Кремля.

Например, в последние недели RT Deutsch представило своей аудитории захват Афганистана талибами как символ краха Запада и осудило недавнее решение немецкого суда, направленное против строительства газопровода между Германией и Россией, что может нанести вред внешней политике и экономическим интересам Кремля.

"Очевидно, что эти выборы действительно имеют огромное значение для России, — отмечает она. — Они хотят, чтобы их позицию услышали. Возникает ощущение, что они провоцируют раскол и нестабильность, это в РФ считают выгодными для своих интересов".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».