Ученые нашли звезды, которые могут замедлять старение 12.09.2021, 8:46

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Астрономы детально изучили свыше 700 белых карликов.

Ученым удалось установить, что белые карлики могут самостоятельно замедлять процесс своего старения и охлаждаться не так быстро, как многие другие звезды. Это указывает на то, что часть белых карликов на самом деле могут быть более древними, чем предполагали специалисты ранее.

Об этом сообщает phys.org (перевод — planetanovosti.com).

Ученые из нескольких стран провели исследование, в ходе которого они сравнивали популяции в двух разных скоплениях М13 и М3. Они детально изучили свыше 700 белых карликов.

После того, как у звезды закончатся ее огромные запасы специального термоядерного «топлива», она начинает постепенно расширяться. В конечном результате происходит сброс «внешней оболочки». Такие явления приводят к тому, что от звезды остается объект с невероятно высоким показателем плотности, но при этом он имеет совсем небольшой размер. Именно эти объекты и получили название белых карликов.

Как показали последние исследование, некоторым белым карликам все же удалось сохранить в довольно неплохом состоянии свою внешнюю оболочку. Эксперты установили, что объекты продолжают сжигать водород на поверхности, но не с такой большой скоростью.

Для того, чтобы изучить белых карликов, специалисты воспользовались современным методом моделирования, а также снимками, сделанными с помощью мощного телескопа Hubble.

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