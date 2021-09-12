Израиль нанес удар по подземной инфраструктуре ХАМАС 12.09.2021, 10:10

Это стало ответом на ракетный обстрел.

Армия обороны Израиля в ночь на воскресенье нанесла удар по подземным инфраструктурным объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом 12 сентября сообщила армейская пресс-служба в Twitter.

"В ответ на сегодняшний ракетный обстрел мы нанесли удар по подземной инфраструктуре ХАМАС в Газе", – говорится в сообщении.

В нем также отмечается: "террористические организации в Газе продолжают терроризировать израильтян с помощью пусков ракет, организации беспорядков на границе, запусков воздушных шаров со взрывчаткой".

Накануне израильская армия сообщила о пуске из сектора Газа ракеты, она была перехвачена системой ПВО Железный купол. В ответ израильтяне нанесли удар по военному комплексу и складу ХАМАС.

Несколькими днями ранее сообщалось, что израильские военные поразили ряд целей в секторе Газа, среди которых – площадка для производства ракет и бетонный завод, который использовался для строительства сети подземных туннелей ХАМАС.

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