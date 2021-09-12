В белорусских обменниках установили новые курсы валют
- 12.09.2021, 10:16
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По чем дешевле всего купить доллары и евро?
Банки, ведущие свою деятельность в Беларуси, установили в своих обменных пунктах новые курсы основных иностранных валют.
По данным select.by на 09:05, в Минске они следующие:
доллар выгоднее всего можно продать по 2,495, а купить по 2,5 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,53);
евро 2,955 / 2,96 (2,99);
100 российских рублей 3,42 / 3,431 (3,53).