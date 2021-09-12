Медики выяснили, какая вакцина наиболее эффективна против штамма «Дельта» 12.09.2021, 10:23

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Специалисты сравнили препараты Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson.

Согласно данным национального исследования США, вакцины против COVID-19 эффективны для предотвращения госпитализаций и посещений отделений неотложной помощи, вызванных штаммом Дельта.

Об этом сообщает Medical Xpress со ссылкой на Regenstrief Institute.

Данные исследования показывают, что вакцина Moderna значительно более эффективна против штамма Дельта (Delta), чем вакцина Pfizer и Johnson & Johnson.

«Эти реальные данные показывают, что вакцины остаются высокоэффективными в снижении количества госпитализаций, связанных с COVID-19, и посещений отделений неотложной помощи, даже при наличии нового варианта COVID-19. Мы настоятельно рекомендуем вакцинацию всем, кто имеет право уменьшить серьезное заболевание и уменьшить нагрузку на нашу систему здравоохранения», — сказал автор исследования Шон Граннис, доктор медицины, магистр медицины, вице-президент Regenstrief Institute по данным и аналитике и профессор медицины Медицинской школы Университета Индианы.

Сеть VISION Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) проанализировала более 32 000 медицинских обращений из девяти штатов в июне, июле и августе 2021 года, когда штамм Дельта стал преобладающим штаммом. Результаты показали, что невакцинированные люди с COVID-19 в 5-7 раз чаще нуждаются в неотложной помощи или госпитализации, что аналогично общей эффективности до этого штамма коронавируса.

Исследование, опубликованное в Еженедельном отчете о заболеваемости и смертности, также является первым анализом сети VISION, показывающим заметную разницу между эффективностью мРНК-вакцин (Moderna и Pfizer).

В период исследования:

Moderna на 95% эффективна в предотвращении госпитализаций среди взрослых в возрасте 18 лет и старше.

Эффективность Pfizer в предотвращении госпитализаций среди взрослых в возрасте 18 лет и старше составила 80%.

Johnson & Johnson оказалась на 60% эффективнее в предотвращении госпитализаций среди взрослых в возрасте 18 лет и старше.

Исследование также показало, что эффективность вакцины ниже для людей 75 лет и старше, что не было показано в предыдущих исследованиях. Это может быть связано с рядом факторов, в том числе с увеличением времени после вакцинации.

Когда дело дошло до предотвращения обращения в отделение неотложной помощи и неотложной помощи, анализ показал, что:

Moderna была эффективна на 92%.

Эффективность Pfizer составила 77%.

Pfizer была эффективна на 65%.

По словам ученых, полученные результаты требуют дальнейшего мониторинга и оценки.

«Несмотря на различия в эффективности, вакцины по-прежнему обеспечивают гораздо большую защиту, чем отсутствие вакцины. Хотя случаи прорывных инфекций действительно случаются, данные показывают, что симптомы менее серьезны. Подавляющее большинство госпитализаций и смертей от COVID-19 по-прежнему приходится на непривитых людей. Вакцины от COVID-19 — мощный инструмент борьбы с пандемией», — сказал доктор Граннис.

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