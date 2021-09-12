Страна невероятных связей Телеграм-канал «Серпом По»

12.09.2021, 10:32

Все-таки, путинское царство – удивительное образование.

Расследование трагедии в Москве, где скончались бабушка и внучка, как считалось, после съеденного арбуза, привело к новой версии – отравлению людей из-за капремонта. Симптомы, от которых скончались люди, появились у других жильцов дома.

Теперь по дому ходят специалисты в костюмах химзащиты, берут пробы, людям не рекомендуют пить воду из-под крана.

Какому мастеру детективного жанра мог бы прийти в голову такой ход следствия? От арбуза к капремонту. Где, в каких западных странах сначала обвинялся арбуз, а потом следствие начинало изучать растворы, применяемые рабочими при капремонте? Сначала забоялись в магазины за бахчевыми ходить, а теперь на ремонтников с испугом косимся.

— Что это за страна? — воскликнул тогда удивленный Главный Буржуин. — Что же это такая за непонятная страна …

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