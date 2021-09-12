Сколько денег осталось у режима? 12.09.2021, 10:37

Фото: tut.by

Экономист объяснил, когда у власти возникнут проблемы с выплатой внешнего долга.

На канале «Жизнь-малина» старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский рассказал, сколько денег осталось у режима в Беларуси:

— Деньги у режима понятие очень относительное. Что такое деньги у режима? Это золотовалютные резервы, которые хранятся в Нацбанке или бюджет. В целом, деньги у государства — это деньги налогоплательщиков. Если увеличить налоги — денег будет больше. Если снизить расходы на население — денег на выплату государственного долга тоже окажется больше.

Если власть будет себя чувствовать неуверенно и будет бояться урезать социальные расходы, тогда у нас будут реально проблемы с выплатой внешнего долга. Надо будет ехать в Россию и просить отсрочку, какое-то рефинансирование. Государственные финансы — это вещь очень растяжимая, поэтому денег осталось столько, сколько белорусы готовы терпеть, — считает экономист.

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