Назван фильм, получивший главный приз Венецианского фестиваля 1 12.09.2021, 10:57

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Лучшей актрисой стала Пенелопа Крус.

Обладателем «Золотого льва», главной награды Венецианского кинофестиваля, стал фильм «Событие» француженки Одри Диван, пишет ТАСС.

Действие драмы «Событие» разворачивается в 1963 году, в центре сюжета оказывается молодая студентка. Блестящее будущее девушки оказывается под угрозой, когда она узнает о беременности: аборты в ее стране в это время были под запретом. Девушка пытается найти выход из сложившейся ситуации.

«Серебряный лев» (премия Большого жюри) достался Джейн Кэмпион за ленту «Власть пса». Драма основана на одноименном романе американского писателя Томаса Сэвиджа.

«Серебряного льва» за лучшую режиссуру получила картина «Рука бога» Паоло Соррентино. Автобиографическая лента о его детских годах в Неаполе и большой потере выйдет на Netflix. Исполнитель главной роли в фильме — Филиппо Скотти, сыгравший режиссера в подростковом возрасте, — удостоился премии имени Марчелло Мастроянни как лучший начинающий актер. Соррентино рассказал, что считает картину самой личной из всех своих работ. Исполнитель главной роли в «Руке бога» Филиппо Скотти удостоился премии имени Марчелло Мастроянни как лучший начинающий актер.

Лучшим актером признан Джон Арсилья («На работе: Пропавшие 8»), лучшей актрисой — Пенелопа Крус («Параллельные матери»).

Приз за лучший сценарий получила Мегги Джилленхол за свой режиссерский дебют «Пропавшая дочь», снятый по мотивам книги писательницы Элены Ферранте «Незнакомая дочь».

Специальный приз жюри присужден итальянской картине «Дыра» (Il buco) режиссера Микеланджело Фраммартино.

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