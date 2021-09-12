Ученые выяснили, в каких условиях жили первые люди в Европе 12.09.2021, 11:00

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Масштабное исследование провели специалисты из Испании и Финляндии.

Понимание условий, при которых первые люди расселялись из Африки в Европу в течение раннего и среднего плейстоцена, важно для изучения эволюции человека. Ученые из университетов Хельсинки (Финляндия), Гранады и Барселоны, Севильского, Саламанки (Испания) решили больше узнать об этом вопросе. Свои выводы они опубликовали в журнале Quaternary Science Reviews.

Исследователи изучили распределение зубных экометрических признаков в ископаемых сообществах крупных травоядных млекопитающих, а также размеры их тела в плейстоценовую эпоху в Испании. Именно эти параметры связаны с различными аспектами растительности и климата.

Область в районе испанского города Гуадикс — место, которое интересовало ученых — имеет особое значение для понимания среды обитания человека за пределами Африки. Именно там находятся одни из самых ранних стоянок представителей рода Homo в Европе, датируемые 1,2-1,4 миллиона лет.

Выяснилось, что климат в этих краях в те времена колебался от примерно аналогичного нынешнему до более влажного. Растительность на территории раннего заселения человека была похожа на средиземноморский лес без значительного травянистого подлеска, то есть отличалась от африканской саванны, где было много травы.

«Анализ износа зубов показывает, что большинство крупных травоядных млекопитающих в этой местности не употребляли значительного количества травы. Это еще раз свидетельствует о нехватке травянистой растительности. Наше открытие важно, поскольку предполагает, что уже самые ранние места проживания человека в Европе часто отличались от африканских травянистых саванн», — заявил ведущий автор исследования из Университета Хельсинки Юха Сааринен.

Но авторы работы не ограничились данными лишь из Испании. Чтобы понять, какие условия проживания были у наших предков, они проанализировали распределение функциональных признаков крупных травоядных млекопитающих по всей Европе на археологических памятниках и в местах, где, напротив, не нашли следов присутствия людей.

Оказалось, первые переселенцы из Африки обитали в самых разных условиях, но предпочитали относительно мягкий климат и разнообразную в плане растительности среду, которая хотя бы частично предполагает лесистую местность.

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