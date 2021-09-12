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Медики раскрыли важный нюанс о новых штаммах коронавируса

  • 12.09.2021, 11:27
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Медики раскрыли важный нюанс о новых штаммах коронавируса

Специалисты рассказали о «тупиковых мутантах».

Новые штаммы коронавируса, о которых сообщается, могут оказаться "тупиковыми мутантами", которые не несут никакой угрозы. В отличие от них, штамм Дельта вытесняет предыдущие варианты COVID-19.

Об этом в эксклюзивном блиц-интервью obozrevatel.com рассказал врач-иммунолог Борис Донской. Незначительные изменения в вирусе не дают оснований называть его новым штаммом, добавил он.

"Сейчас началось волнообразное приписывание чему бы то ни было названий штаммов. Но для того, чтобы говорить о новом штамме, мало выявить определенное изменение в нуклеотидах. Надо показать динамику именно этого штамма в популяции, что он тоже вызывает заболевание, что он передается определенными путями, что он каким-то образом сохраняется, что он прогрессирует больше, чем предыдущий", – пояснил медик.

"Если у вашего ребенка глаза не такие, как у вас, вы же не говорите, что это другой вид человека. Это вариации внутри какого-то штамма. Это может быть абсолютно идентичная вирусная конструкция, а возможно, вообще тупиковый мутант, который не способен к заражению", – добавил он.

Исходя из этого Донской призвал с осторожностью относиться к новым сообщениям об обнаружении того или иного штамма коронавируса.

В то же время он отметил, что Дельта-штамм имеет все признаки отдельного варианта коронавируса. В частности, он продемонстрировал способность к быстрому распространению и вытеснению предыдущих штаммов.

"Мы увидели, что это действительно новый вариант, который принципиально отличается по темпам распространения и побеждает своего предшественника. Он вытесняет его. Там, где прошелся Дельта, Альфе и Бете уже нечего делать. Он уже всех инфицировал", – сказал медик.

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