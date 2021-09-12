Байден рассказал о главной проблеме Афганистана 12.09.2021, 11:36

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70% американцев поддерживают уход США из страны.

США напрасно оставались в Афганистане и пытались объединить страну после того, как покончили с присутствием в ней террористической организации «Аль-Каида», заявил 11 сентября журналистам американский президент Джо Байден во время визита в город Шанксвилл, штат Пенсильвания, пишет ТАСС.

«Может ли «Аль-Каида» вернуться? Да. Но она уже присутствует в других местах. Мы что, должны вторгаться во все места, где есть «Аль-Каида», и оставлять там свои войска? Да ладно вам», — сказал он.

По словам главы Белого дома, 70% американцев сегодня поддерживают уход США из Афганистана.

«70% американцев считают, что пора было уходить из Афганистана после того, как мы потратили столько денег, — сказал Байден. — Но обратной стороной этого было то, что им не понравилось, как мы вывели войска. Однако трудно объяснить кому-либо, как еще это можно было сделать. Например, если бы мы были в Таджикистане, взяли бы C-130 [военно-транспортный самолет C-130 Super Hercules] - и сказали бы, что мы позволим всем, кто каким-либо образом нам симпатизировал, сесть на этот самолет, то и в этом случае были бы люди, которые хватались бы за шасси».

Американские солдаты вошли в Афганистан в ответ на теракты в США 11 сентября 2001 года. Силы США пробыли в Афганистане почти 20 лет и потеряли более 2 тысяч человек, как военных, так и гражданских. Джо Байден в апреле объявил о решении вывести все американские части к 20-летию 11 сентября. Последние военные США покинули страну 30 августа.

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