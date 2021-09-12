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Полина Шарендо-Панасюк призвала белорусов не останавливаться на финишной прямой

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  • 12.09.2021, 11:58
  • 1,662
Полина Шарендо-Панасюк призвала белорусов не останавливаться на финишной прямой

Появилась первая весточка от смелой активистки «Европейской Беларуси».

Отважная активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк призвала белорусов не останавливаться на финишной прямой.

Муж активистки Андрей Шарендо рассказал об очередном смелом поступке политзаключенной:

- Вчера от Полины пришла первая весточка с гомельской женской колонии ПК-4. Стало известно, что она даже не успела отбыть карантин, как ей принесли всем известное «прошение о помиловании». Бумаги сразу полетели в мусорку, а холуи были посланы куда подальше. Через 10 суток процедура повторилась с тем же итогом.

Всего Полина провела в карцере (штрафном изоляторе) 20 суток, но продолжает стоять на своем. Нас всех она просит быть настойчивыми и уверенными в себе, и не останавливаться на финишной прямой!

В Бресте, откуда родом Полина, активистку сравнивают с Жанной д'Арк.

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