Японские ученые рассказали, как пожилым людям поддерживать мозг в «тонусе» 1 12.09.2021, 12:09

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Необычное исследование провели в университете Осаки.

Группа японских ученых из университета Осаки пришла к выводу, что пожилые люди, регулярно употребляющие в умеренных дозах вино, отличаются от своих непьющих ровесников более развитыми когнитивными способностями, сообщает u-news.com.ua.

В исследовании приняли участие более 1,2 тыс. жителей префектуры Хего в возрасте от 76 до 86 лет. Ученые изучали их привычки в еде и алкогольных напитках, а также различными способами проверяли работу мозга. Из 1 тысячи 150 наблюдавшихся они выделили 67 человек, обладавших наиболее развитыми когнитивными способностями.

Выяснилось, что они регулярно употребляли красное вино. Исходя из этого, японские специалисты предположили, что регулярные умеренные дозы вина помогают поддерживать мозг в «тонусе», действуя как антиоксидант и выводя из организма вредные вещества.

Другие алкогольные напитки - в частности, пиво и сакэ - не продемонстрировали такого положительного эффекта.

Один из соавторов данного исследования отметил, что необходимо было провести дополнительные исследования, поскольку ученые считают, что вино также может предотвращать развитие слабоумия.

Как ранее сообщали, ученые из Бостонского медицинского центра в штате Массачусетс заявили о пользе употребления бокала вина в день для людей старше 50 лет.

Специалисты отметили, что алкоголь в таких дозах благотворно воздействует на организм при сердечно-сосудистых заболеваниях и желчнокаменной болезни.

Американские ученые заявили, что употребление алкоголя не только плохо влияет на работу мозга у подростков, но и замедляет его рост.

Как рассказал один из авторов работ Кристофер Кронке, это удалось выяснить при проведении опытов на 72 представителях макак-резусов (Macaca mulatta). Возраст животных составлял от трех до пяти лет, что соответствовало подростковому периоду развития.

Ученые рассказали о полезных свойствах виски, рома и розового вина. Развитие целого ряда заболеваний, от артрита до онкологии, возможно сдержать при употреблении – в умеренных количествах – некоторых алкогольных напитков.

Ром является главным компонентом огромного количества коктейлей. Май Тай, Мохито, Дайкири, Пина Колада – лишь самые известные представители списка.

Как выяснили ученые, любители этих коктейлей могут не бояться остеопороза и артрита. Дело в том, что, как следует из доклада Исследовательского центра человеческого питания в Бостоне, ром увеличивает минеральную плотность костей, недостаток которой и приводит к вышеназванным болезням.

А виски, по утверждению доктора Лесли Уокер, специалиста британского Центра исследования рака, препятствует бесконтрольному росту числа раковых клеток.

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