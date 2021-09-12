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Белорусский пограничник снова нарушил границу Литвы?

  • 12.09.2021, 12:33
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Белорусский пограничник снова нарушил границу Литвы?

Инцидент был зафиксирован в Шальчининкском районе.

Количество мигрантов, пытавшихся вчера нелегально попасть в Литву, было самым низким на этой неделе. Правда, зафиксирован случай, когда на литовскую сторону границы мог незаконно ступить белорусский пограничник, сообщает LRT.

В минувшие сутки, с полуночи субботы до полуночи воскресенья, пограничники не пропустили около десяти мигрантов, пытавшихся незаконно пройти из Беларуси на территорию Литвы. На нынешней неделе это самый низкий показатель.

В пятницу и среду нелегально пройти пытались около 40 мигрантов, в четверг – около 50, во вторник – около 20, в понедельник – около 30.

Ни одного человека из тех, кто пытался нелегально пробраться в Литву в минувшие сутки, пограничники не пропустили. В последний раз мигрант был допущен на территорию Литвы две недели назад, это произошло по гуманитарным причинам.

В минувшие сутки мигранты подходили к литовской границе в двух районах Литвы – Игналинском и Швенчёнском. Впервые на этой неделе мигранты не были замечены в Лаздийском районе, через который в течение всей недели нарушить границу пытались около половины иностранцев.

В субботу, на склоне дня, в Шальчининкском районе был зафиксирован случай, когда один из двух пограничников, патрулировавших границу с белорусской стороны, возможно, пересек линию границы и оказался на контрольной полосе с литовской стороны, однако сразу же вернулся на территорию своей страны.

В Варенском пограничном отряде Службы охраны государственной границы начато досудебное расследование по факту незаконного пересечения государственной границы.

Литовским пограничникам и военнослужащим, приданным им в помощь, в минувшие сутки не пришлось применять служебное оружие, специальные средства или меры физического принуждения. Пограничный контроль с литовской стороны по-прежнему ведется в усиленном режиме.

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