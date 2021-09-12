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Наша задача — начать бастовать и не сдаваться

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  • 12.09.2021, 12:43
Наша задача — начать бастовать и не сдаваться

Забастовка перекроет весь кислород системе.

По духу и смыслу наше противостояние напоминает Польшу 80-ых, а не Армению или Украину, пишет телеграм-канал «Ганi быкоў!».

Каждый день мы становимся свидетелями краха экономики, но для поддержки и усиления эффекта наша задача - начать бастовать и не сдаваться.

Забастовка может быть одним из ключевых переломных моментов, который может решить практически все, но для этого она должны быть общенациональной и бессрочной.

Режим 26 лет держался на пропаганде, что рабочие и заводы принадлежат и подчиняются лично Лукашенко. Если мы покажем всей страной, что это не так, у системы просто не останется больше никакого кислорода.

Разговаривайте и агитируйте всех своих друзей и родных, которые работают на гос.предприятия, и говорите, чтобы они наконец-то поняли, что время бастовать пришло и до конца, пока мы не победим.

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