Медики назвали новый фактор, повышающий риск госпитализации при коронавирусе
- 12.09.2021, 12:53
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Выводами поделились исследователи из Имперского колледжа Лондона.
Ученые заявили, что высокий уровень загрязнения воздуха может увеличить вероятность тяжелого течения коронавируса у пациента. К такому выводу пришли исследователи из Имперского колледжа Лондона, сообщает cursorinfo.co.il.
Так, медики провели метаанализ 34 исследований, который были посвящены связи качества воздуха с коронавирусом.
Как оказалось, что длительное воздействие загрязненного воздуха связано с более высокой вероятностью течения COVID-19. Так, в целом уровень загрязненности воздуха влияет на наличие у человека заболеваний легких и сердца.
С другой стороны, нет убедительных доказательств того, что коронавирус лучше передается по загрязненному воздуху.