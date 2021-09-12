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Медики назвали новый фактор, повышающий риск госпитализации при коронавирусе

  • 12.09.2021, 12:53
  • 2,130
Медики назвали новый фактор, повышающий риск госпитализации при коронавирусе

Выводами поделились исследователи из Имперского колледжа Лондона.

Ученые заявили, что высокий уровень загрязнения воздуха может увеличить вероятность тяжелого течения коронавируса у пациента. К такому выводу пришли исследователи из Имперского колледжа Лондона, сообщает cursorinfo.co.il.

Так, медики провели метаанализ 34 исследований, который были посвящены связи качества воздуха с коронавирусом.

Как оказалось, что длительное воздействие загрязненного воздуха связано с более высокой вероятностью течения COVID-19. Так, в целом уровень загрязненности воздуха влияет на наличие у человека заболеваний легких и сердца.

С другой стороны, нет убедительных доказательств того, что коронавирус лучше передается по загрязненному воздуху.

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