Кремль пятится назад 1 Аббас Галлямов, «Эхо Москвы»

12.09.2021, 12:57

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Фото: Bloomberg

Многие ли верят Захаровой?

Спикер российского МИДа заявила о причастности Пентагона к «Умному голосованию». Какой процент россиян ей поверит?

Здесь можно вспомнить исследование, проведенное Левада-центром (признан Минюстом иностранным агентом) в августе 2019 года. Социологи тогда опросили жителей страны на предмет их отношения к протестам, связанным с выборами в Мосгордуму. Среди прочего был задан такой вопрос: «Насколько вероятно, что протестные акции в Москве произошли в результате вмешательства Запада?» Вариант «вмешательство Запада — одна из главных причин протестных акций» выбрало только 26 процентов респондентов. Ровно столько же людей согласилось с тем, что «даже если попытки вмешательства были, вряд ли это на что-то повлияло». Зато 32 процента россиян заявило, что никакого вмешательства Запада в указанные события не было и вообще все эти разговоры являются лишь попыткой очернить участников протеста.

Итак, в версию властей поверило тогда 26 процентов жителей страны. Не думаю, что с тех пор их число выросло. Скорее наоборот. Кстати, стоит обратить внимание, что цифра эта совпадает с числом избирателей, намеренных проголосовать за «Единую Россию». Это одни и те же люди. Для них Захарова и старается, наплевав на то, что остальные ей не верят. Власти работают сейчас на удержание собственной базы. Об экспансии — о том, чтобы найти аргументы, которые позволили бы им выйти на другие группы населения, — речи уже не идет. Это сугубо оборонительная тактика.

Именно это и является главной характеристикой нынешнего политического этапа. Режим — при всем том, что он очень старается выглядеть сильным и агрессивным, — в идейном смысле ведет оборонительные бои. Он не наступает, а пятится назад. О бегстве пока говорить, конечно, не приходится, но и об осмысленных контратаках речи тоже не идет.

Аббас Галлямов, «Эхо Москвы»

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