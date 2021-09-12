«Никогда такого не видел»: что произошло в Минске на тараканьем «празднике» 3 12.09.2021, 13:05

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Минчане устроили «холодный душ» узурпатору.

Ожидалось, что День города в Минске будет еще более безлюдным, чем 3 июля. Что минчане проведут эту субботу на поле с лопатой и картошкой, в баре, торговом центре, интернете — где угодно, но только не на отведенных государством площадках для всенародной радости. А как произошло на самом деле?

The Village Беларусь сравнил количество людей на вчерашнем празднике с прошлыми годами и выяснил, чем он отличался от прошлых лет.

Сколько людей приходило на День города раньше

В 2020 году День города прошел так, что его никто не заметил: «в связи с эпидемиологической ситуацией» никаких массовых мероприятий не было — только субботник. Интересный факт: в первой половине сентября прошлого года в статистике Минздрава было +150-170 новых случаев COVID-19 в сутки, а в этом года — в 10 раз больше.

Три года подряд до этого — в 2017, 2018 и 2019 году в Минске на День города было многолюдно и зрелищно. Проходили фестиваль исторической реконструкции, ралли, регата, фестиваль воздухоплавания и т.п. Но многолюдно было не только там, где раздавали хлеб и зрелища — люди толпились на обычных концертных площадках и в тех точках, где были те же самые ивенты, что и в этом году — соревнование силачей и выступление спасателей.

День города в 2017 году:

День города в 2018 году:

День города в 2019 году:

Как выглядел День города в Минске в этом году

В этом году на Дне города не было никаких зрелищных мероприятий — спасатели показывали, как они могут, силачи тягали гигантские резиновые шины, у Дворца спорта, в Верхнем городе и в Парке Янки Купалы выступали уважаемые режимом артисты. В плане программы вчерашний праздник в Минске также отличался от прошлых лет более высокой концетрацией площадок с разными вариантами силовиков.

А что со зрителями? Днем зрителей на главных конкретных площадках было по меркам прошлых лет мало. Больше всего людей весь день было в Верхнем городе. Хотя ремесленники, которые традиционно по праздникам выставляют на продажу свои товары в Верхнем городе, говорили, что, мол, зря приехали — людей нет, никто ничего не покупает, только проезд «отбили».

Мы специально посмотрели сюжеты и видео провластных каналов, как заинтересованных в том, чтобы преувеличить массовость. Но на их фотографиях в этом году — в основном крупные кадры артистов, силовиков, чиновников и немного обычных минчан. И задорные тексты о том, что в городе проходят веселые массовые гуляния, они были вынуждены иллюстрировать такими кадрами:

Хотя площадки с разного вида силовиками не то чтобы очень пустовали:

В общем, днем три главные концертные площадки, как не преувеличивай, выглядели так:

Концертная площадка возле Дворца спорта

Верхний город. Скриншот с городской веб-камеры.

Парк Янки Купалы

Стоит признать: вечером ситуация изменилась и на главной концертной точке возле Дворца спорта появились зрители, танцоры и очереди за шашлыками — стало почти так же многолюдно, как и в прошлые годы, хотя некоторые свидетели этого праздника жизни назвали эту ситуацию «обычной субботой».

Что писали о Дне города минчане в соцсетях

Весь Минск собрался возле главной сцены у Дворца Спорта, чтобы отметить день города и показать свое единство. pic.twitter.com/s1zJgmsWLr — Ivan Radziankou (@Veterrr) September 11, 2021

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