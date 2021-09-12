В Узденском районе открыли памятник картошке 12.09.2021, 13:24

Как он выглядят?

В агрогородке Дещенка Узденского района установили символичный знак картошке, сообщает Mlyn.by. Отмечается, что место выбрано не случайно: каждую осень здесь проходят картофельные ярмарки и фестивали. На одном из них и презентовали скульптуру.

11 лет назад в Дещенке появился первый в Беларуси музей картофеля. Раньше в агрогородке находилась опытная база имени Суворова, где специалисты выращивали новые сорта картофеля белорусской селекции. Затем здесь был построен детский сад-лицей, а для сохранения истории поселка на его базе открыли музей картофеля. Теперь же в Дещенке решили поставить и скульптуру корзины с картошкой.

Вот как она выглядят.

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