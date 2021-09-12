закрыть
12 сентября 2021, воскресенье, 13:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Узденском районе открыли памятник картошке

  • 12.09.2021, 13:24
В Узденском районе открыли памятник картошке

Как он выглядят?

В агрогородке Дещенка Узденского района установили символичный знак картошке, сообщает Mlyn.by. Отмечается, что место выбрано не случайно: каждую осень здесь проходят картофельные ярмарки и фестивали. На одном из них и презентовали скульптуру.

11 лет назад в Дещенке появился первый в Беларуси музей картофеля. Раньше в агрогородке находилась опытная база имени Суворова, где специалисты выращивали новые сорта картофеля белорусской селекции. Затем здесь был построен детский сад-лицей, а для сохранения истории поселка на его базе открыли музей картофеля. Теперь же в Дещенке решили поставить и скульптуру корзины с картошкой.

Вот как она выглядят.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Безопаснее остаться дома
Безопаснее остаться дома Артем Черников
Инопланетяне из следственного комитета
Инопланетяне из следственного комитета Ирина Халип
Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Диктаторы и время
Диктаторы и время Леонид Гозман