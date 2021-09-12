В Ютландии нашли клад золотых медальонов, посвященных Одину 12.09.2021, 13:29

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Клад мог быть жертвоприношением из-за извержения вулкана в соседней Исландии.

В эпоху Великого переселения народов и германского железного века в Северной Европе получили распространение золотые медальоны – брактеаты. Их название происходит от латинского слова bractea, обозначающего жесть. Предполагается, что эти украшения носили в основном женщины в качестве нашейного амулета. В редких случаях их находили среди погребального инвентаря в женских могилах, однако большинство таких артефактов обнаружили как единичные предметы без контекста или в кладах, где они, как правило, соседствовали с другими украшениями, пишет «Вокруг света. Украина».

Основная часть брактеатов найдена в Дании, Северной Германии и Норвегии, причем в местах, где располагались важные поселения. Изображения и рунические надписи связывают эти предметы с культом могущественного германского бога Одина. Традиция изготовления таких медальонов оказалась прервана в конце VII – начале VIII веков, однако в XII столетии чеканка возобновилась в Германии, Скандинавии и странах Центральной Европы.

Начинающий датский археолог-любитель Оле Шюц обнаружил в декабре 2020 года недалеко от маленького города Еллинг в Ютландии клад, состоящий из золотых артефактов, однако об этом стало известно лишь спустя восемь месяцев благодаря сообщению местного музея. Ему удалось найти с помощью металлоискателя местоположение 22 драгоценных предметов, общая масса которых составляет 945 грамм — это один из крупнейших кладов в датской истории, относящийся к германскому железному веку.

Артефакты представляют собой медальоны из золота размером с чайное блюдце, которые называются брактеаты. Эти предметы украшены магическими символами и древними рунами, многие из которых ранее не встречались. Такие медальоны, в частности, носили женщины для оберега, веря в связь между золотом и солнцем. На одном из артефактов изображен бог Один, на другом ученые смогли идентифицировать римского императора Константина Великого, прославившегося благодаря распространению христианства.

Обнаруженные предметы, по мнению археологов, указывают на то, что становление скандинавской мифологии происходило под большим влиянием римской религии и искусства. На месте находки ученые провели дополнительные исследования и выяснили, что клад был зарыт под длинным домом местного вождя в VI веке нашей эры. Они считают, что золотые медальоны были закопаны, чтобы защитить их от захватчиков или в качестве подношения богам. Это происходило во времена потрясений, связанных с извержением вулкана в Исландии в 536 году, которое вызвало климатические изменения и голод в Европе.

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