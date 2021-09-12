закрыть
12 сентября 2021, воскресенье, 15:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Тебя продали, как барана»

5
  • 12.09.2021, 13:40
  • 5,158
«Тебя продали, как барана»

История жизни белоруса, который 11 лет провел в рабстве на Кавказе.

Проект «База» рассказал историю белоруса Андрея Купреенко, который больше 10 лет назад поехал в Москву, чтобы заработать денег, и с тех пор семья его не видела. Андрея чем-то накачали и вывезли из Москвы на Кавказ. Там он провел все следующие долгие годы.

Андрей подробно рассказывает, как его похитили, как заставляли работать на заводе, пастбище и в пекарне. Как его били «хозяева». А главное — что он сделал, по его мнению, не так, как позволил запуститься такой неприятной и ужасной для него цепочке событий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Безопаснее остаться дома
Безопаснее остаться дома Артем Черников
Инопланетяне из следственного комитета
Инопланетяне из следственного комитета Ирина Халип
Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Диктаторы и время
Диктаторы и время Леонид Гозман