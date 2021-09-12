«Тебя продали, как барана»5
- 12.09.2021, 13:40
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История жизни белоруса, который 11 лет провел в рабстве на Кавказе.
Проект «База» рассказал историю белоруса Андрея Купреенко, который больше 10 лет назад поехал в Москву, чтобы заработать денег, и с тех пор семья его не видела. Андрея чем-то накачали и вывезли из Москвы на Кавказ. Там он провел все следующие долгие годы.
Андрей подробно рассказывает, как его похитили, как заставляли работать на заводе, пастбище и в пекарне. Как его били «хозяева». А главное — что он сделал, по его мнению, не так, как позволил запуститься такой неприятной и ужасной для него цепочке событий.