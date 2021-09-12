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Зеленский предложил провести зимнюю Олимпиаду в Украине

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  • 12.09.2021, 13:46
Зеленский предложил провести зимнюю Олимпиаду в Украине

Президент Украины провел переговоры с главой МОК Томасом Бахом.

Владимир Зеленский встретился с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом в Киеве и поделился с ним планами провести в Украине зимние Олимпийские игры. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

По приглашению президента Украины Владимира Зеленского в Киев впервые прибыл президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Один из вопросов повестки дня — возможность проведения в Украине Олимпийских игр

«Новый девиз Олимпийских игр: «Быстрее, выше, сильнее – вместе». Мы верим, что вместе достигнем своей мечты. Большая мечта – это Олимпиада в Украине. И я очень в это верю. Я уверен, что наша великая страна заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр», – сказал Зеленский.

Он добавил, что провести Олимпиаду в Украине – нелегкая задача.

«Но в такие моменты я всегда вспоминаю слова тяжелоатлетов и моего отца – мастера спорта по тяжелой атлетике. Они говорят: пойти и попробовать что-то поднять – всегда нелегко. Легко – не попробовать и уйти. Так говорили тяжелоатлеты. Поэтому что касается Олимпийских игр – мы точно попробуем», – подчеркнул президент Украины.

Также отмечается, что украинская делегация в скором времени отправится в штаб-квартиру МОК в Лозанне в Швейцарии для проведения переговоров.

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