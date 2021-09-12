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Работник Минсктранса: Мы просто останемся дома

  • 12.09.2021, 14:35
  • 6,150
Работник Минсктранса: Мы просто останемся дома
Фото: tut.by

Водитель заявил начальству о готовности бастовать.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением своего читателя:

— Неуважаемое руководство Минсктранса (за исключением считанных людей). Хочу объяснить одну вещь: если вы думаете, что дали на подпись работникам филькину грамоту об изменениях в трудовом распорядке внутри предприятия и работники будут сидеть как мыши, то вы глубоко ошибаетесь.

Найдутся те смелые люди, которым не все равно, что творится в нашей стране. И возможно вам придется выезжать на линию и закрывать маршруты, во что я не верю. Мы просто останемся дома, и никаких призывов в парках не будет, мы не глухие и не слепые.

Готовьтесь! Забастовке быть! Жыве Беларусь!

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