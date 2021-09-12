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Медики рассказали, на каких деньгах коронавирус сохраняется дольше всего

  • 12.09.2021, 13:55
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Медики рассказали, на каких деньгах коронавирус сохраняется дольше всего

В эксперименте участвовали бумажные банкноты и монеты разного номинала.

Исследователи под руководством профессора Эйке Штайнманна и доктора Даниэля Тодта разработали метод, специально предназначенный для проверки в реальных условиях, сколько частиц инфекционного вируса может быть перенесено с наличных на кожу, сообщает cursorinfo.co.il.

Вывод: в реальных условиях риск заразиться SARS-CoV-2 от денег очень низок.

Чтобы выяснить, как долго SARS-CoV-2 сохраняется на монетах и банкнотах, исследователи обрабатывали различные монеты и банкноты растворами вируса разной концентрации и в течение нескольких дней наблюдали за тем, как долго инфекционный вирус остается обнаруживаемым.

Результаты оказались обнадеживающими: хотя инфекционный вирус все еще присутствовал на поверхности нержавеющей стали через семь дней, на банкноте 10 евро потребовалось всего три дня, чтобы вирусу полностью исчезнуть. На монетах номиналом 10 центов, 1 евро и 5 центов инфекционный вирус перестал обнаруживаться через шесть дней, два дня и один час соответственно. Быстрое исчезновение 5-центовой монеты объясняется тем, что она сделана из меди, к которой, как известно, вирусы менее устойчивы», — объясняет Даниэль Тодт.

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