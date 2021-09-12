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Сколько нужно есть овощей и фруктов, чтобы продлить жизнь: ученые удивили ответом

  • 12.09.2021, 14:38
  • 2,124
Сколько нужно есть овощей и фруктов, чтобы продлить жизнь: ученые удивили ответом

Исследователи опровергли прежние рекомендации служб здравоохранения.

В Британии органы здравоохранения рекомендуют есть пять порций фруктов и овощей в день.

Но исследования показали, что такого количества может быть недостаточно, чтобы увеличить продолжительность жизни.

Как пишет Express, осмотр более 95 научных исследований определил, насколько употребление фруктов и овощей может снизить шансы человека умереть от болезней.

Поэтому у людей, которые ели 10 порций фруктов и овощей в день, риск смерти почти на треть ниже, чем у тех, кто не ел ничего во время исследований.

А вот другое исследование, которое отслеживало людей в течение тридцати лет показало, что увеличение продолжительности жизни в значительной мере связано с низким уровнем сердечных заболеваний и рака - двух основных причин смерти.

Снижение риска рака на 14% наблюдалось при приеме 7-7,75 порций в день, без дополнительных преимуществ при более высоком уровне потребления. В частности, снизить риск заболевания могут овощи семейства крестоцветных, особенно брокколи.

Кроме того, преимущества употребления свежих фруктов и овощей могут быть связаны с содержанием в них витаминов и минералов. Специалисты говорят, что такие преимущества могут быть связаны с содержанием клетчатки в растениях.

Важно, что потребление 10 порций фруктов и овощей в день оказалось наиболее эффективным против заболеваний. Также более низкие уровни потребления по-прежнему могут принести значительную пользу здоровью человека.

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