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Папа Римский прибыл с визитом в Венгрию

  • 12.09.2021, 14:50
Папа Римский прибыл с визитом в Венгрию
Фото: Reuters

После этого понтифик отправится в Словакию.

Папа Римский Франциск утром в воскресенье прибыл в Венгрию с необычайно коротким визитом. Понтифик проведет всего семь часов в Будапеште.

Франциск должен встретиться с премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Яношом Адером, а также с епископами и представителями некоторых еврейских общин, сообщает Reuters.

После этого понтифик отслужит мессу на Площади Героев.

После этого Папа Римский отправится в Словакию, где пробудет два дня.

4 июля папу Франциска положили в римскую клинику имени Джемелли для операции на кишечнике.

Уже через неделю он впервые появился на публике. Свою еженедельную молитву понтифик прочитал с балкона римской больницы, где продолжал послеоперационную реабилитацию. В Ватикане тогда заявили, что понтифик продолжает нормальное восстановление в больнице, а его анализы крови удовлетворительные. 14 июля папу римского выписали из больницы.

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