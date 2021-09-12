Названо время, когда больные коронавирусом наиболее заразны 12.09.2021, 15:10

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Масштабное исследования провели среди населения китайской провинции Чжэцзян.

Китайские исследователи выяснили когда человек, зараженный ковидом, представляет наибольшую. опасность. Как оказалось, это период через 2-3 дня после появления первых симптомов.

Об этом передает Medical News Today.

К такому выводу ученые пришли после масштабного исследования течения болезни среди населения провинции Чжэцзян в течение полугода. Они заметили, что чаще всего от инфицированного человека заражались другие люди именно на 2-3 день после обнаружения у него первых признаков болезни.

Ученые строили свой анализ на изучении данных 730 больных коронавирусом и отследили почти 9 тысяч человека, которые контактировали с этими больными. Эксперты следили за их состоянием в течение как минимум 90 дней после контакта, чтобы убедиться, не появились ли симптомы позже.

В ходе своего исследования ученые установили еще одну интересную деталь — оказалось, что бессимптомно коронавирусом болели те, кто заразился от бессимптомных больных.

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