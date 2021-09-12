закрыть
12 сентября 2021, воскресенье, 17:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Названо время, когда больные коронавирусом наиболее заразны

  • 12.09.2021, 15:10
  • 3,426
Названо время, когда больные коронавирусом наиболее заразны

Масштабное исследования провели среди населения китайской провинции Чжэцзян.

Китайские исследователи выяснили когда человек, зараженный ковидом, представляет наибольшую. опасность. Как оказалось, это период через 2-3 дня после появления первых симптомов.

Об этом передает Medical News Today.

К такому выводу ученые пришли после масштабного исследования течения болезни среди населения провинции Чжэцзян в течение полугода. Они заметили, что чаще всего от инфицированного человека заражались другие люди именно на 2-3 день после обнаружения у него первых признаков болезни.

Ученые строили свой анализ на изучении данных 730 больных коронавирусом и отследили почти 9 тысяч человека, которые контактировали с этими больными. Эксперты следили за их состоянием в течение как минимум 90 дней после контакта, чтобы убедиться, не появились ли симптомы позже.

В ходе своего исследования ученые установили еще одну интересную деталь — оказалось, что бессимптомно коронавирусом болели те, кто заразился от бессимптомных больных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Безопаснее остаться дома
Безопаснее остаться дома Артем Черников
Инопланетяне из следственного комитета
Инопланетяне из следственного комитета Ирина Халип
Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Диктаторы и время
Диктаторы и время Леонид Гозман