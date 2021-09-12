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Белорусы массово бойкотировали «тараканьи бега» в Минске

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  • 12.09.2021, 15:16
  • 9,348
Белорусы массово бойкотировали «тараканьи бега» в Минске

Полумарафон провалился.

Сегодня в Минске после годичного перерыва опять состоялся полумарафон. В нем участвовало в 4 раза меньше бегунов по сравнению с прошлым годом. Накануне мероприятия беларусы начали массово отказываться в нем участвовать.

The Village Беларусь посмотрел, чем сегодняшний полумарафон отличался от прошлогодних.

Главное отличие полумарафона этого года — это, конечно, массовость. По информации организаторов мероприятия, сегодня в Минске бежало около 10 тысяч человек. В соревновании участвуют не только беларусы, но и спортивные туристы. Из трех победителей-мужчин на самой длинной дистанции в этом году двое — украинцы.

Меньше было не только бегунов, но и зрителей. По сравнению с прошлыми годами в этот раз вдоль бегового маршрута болельщиков было очень мало.

Вот как выглядела «фан-зона» полумарафона в 2019 году:

А вот так выглядела «фан-зона» сейчас — даже на финише самых первых бегунов зрителей единицы:

О том, что болельщиков было меньше, чем ожидалось пишут в соцсетях и сами участники полумарафона:

Сегодня оказалось, что символ полумарафона — зайца Дерзайку — еще раз переодели. До 2021 года он был одет в оранжево-белую форму, накануне нынешнего полумарафона форма зайца стала сиренево-белой, но у него остались оранжево-белые кроссовки и повязка. А на сегодняшний забег заяц вышел в одежде вообще без оттенков красного:

Так выглядел символ полумарафона до 2021 года

Так его одежду изменили накануне забега

А таким он сегодня вышел на старт

В полумарафонах и раньше участвовали не только бегуны-одиночки, но и целые команды сотрудников разным компаний и организаций. Так, в этом году командой бежал ОМОН и работники таможни, чем похвастались в соцсетях:

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