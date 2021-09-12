Пока он сладко спал Телеграм-канал «Серпом По»

12.09.2021, 15:19

5,474

Что ж ты, «царь», не сигал с парашютом вместе со всеми?

Сбылись мечты народные. Пока он сладко спал. При Луне вышла полная компенсация за падение уровня жизни, рост цен, увеличение пенсионного возраста, лишение права протестовать и обнуление.

Над псковщиной, в ночи, с самолетов выбросились «голубые молнии» - шесть сотен человек нашего вежливого десанта в полной выкладке. Это, конечно, ради обороны. Во время учений «Запад-2021», на котором около 200 тысяч человек из армии России и белорусского диктатора Лукашенко сжигают народные деньги, угрожая войной мирной Европе.

И все же, и все же … Есть неудовлетворение. Явно не доработали.

Вчера на славной псковской земле руководитель Путин открывал памятник Александру Невскому - в пустоте, без народа, в узком кругу. И говорил так:

«Здесь, на Чудском озере, князь Александр Невский со своей дружиной разгромил иноземных захватчиков, отстоял Новгород и Псков, а по сути — всю Древнюю Русь».

То есть, князь Александр лично участвовал. А что же ты, «надёжа-царь», будучи в землях псковских, не продолжил славу древнего воинства русского? Князя его славного? Не был в первых рядах десанта? Не сигал отважно вместе с ними, во главе их, первым, с парашютом в теплую, покрытую росой родную землю?

И под камеры. Симоньян с оператором ждет внизу: «Владимир Владимирович, как там в небе? Вот Байден не прыгает!» Только честно надо было все сделать, без декораций. А то помним мы ныряние за амфорами.

Телеграм-канал «Серпом По»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».