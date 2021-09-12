В Беларуси будут недоступны услуги сразу несколько банков 12.09.2021, 15:21

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Нельзя будет пополнить счет и сделать переводы.

Не успеет и минута понедельника пройти, как в «Белагропромбанке» начнутся технические работы, пишет onliner.by.

Так, с 00:00 до 07:00 будет временно отсутствовать возможность сверки списков на зачисление для юридических лиц в системе дистанционного обслуживания («Интернет-Клиент» и «Мобильный банк») и доступ ко многим услугам для физических лиц:

получение выписки по счетам по учету кредитной задолженности;

погашение кредитной задолженности (в том числе через систему ЕРИП);

отражение остатков, получение выписки по вкладным (депозитным), текущим счетам;

пополнение вкладных (депозитных), текущих счетов (в том числе через систему ЕРИП);

открытие вкладных (депозитных), текущих счетов;

оформление заявок на выпуск банковской платежной карточки;

оформление заявок на кредит;

переводы в системе «Золотая корона»;

вход в программный комплекс «Электронная торговая площадка банков».

С 06:00 до 08:00 будет временно отсутствовать возможность доступа к функционалу системы дистанционного обслуживания («Интернет-Клиент» и «Мобильный банк») и сервису мгновенных платежей для юридических лиц.

Также в понедельник с 06:30 по 07:00 будут проводиться технологические работы в «РРБ Банке». В указанный промежуток времени возможны сбои в работе систем дистанционного банковского обслуживания для физических и юридических лиц.

В четверг, 16 сентября, с 00:00 до 07:00 возможны перерывы в работе сервиса «SMS-оповещение» в «Паритетбанке», включая рассылку специальных сообщений (доставка PIN, одноразового пароля 3D-Secure), в связи с проведением плановых работ по модернизации данного сервиса.

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