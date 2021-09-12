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Кардинал Вышиньский и матерь Эльжбета Чацкая причислены к лику блаженных в Польше

  • 12.09.2021, 15:25
Кардинал Вышиньский и матерь Эльжбета Чацкая причислены к лику блаженных в Польше

Формулу беатификации произнес папский легат Марчелло Семераро в Храме Божественного Провидения в Варшаве.

Кардинал Стефан Вышиньский и матерь Эльжбета Ружа Чацкая причислены к лику блаженных в Польше. Формулу беатификации произнес папский легат кардинал Марчелло Семераро в ходе соответствующей мессы в Храме Божественного Провидения в Варшаве, сообщает «Польское радио».

Ранее митрополит Варшавский кардинал Казимеж Нич обратился с официальной просьбой о причислении предстоятеля Вышинского и сестры Чацкой к лику блаженных, а затем представил их биографии.

Беатификационную мессу отслужили 600 священников, в том числе 80 польских и 45 заграничных епископов. В число духовенства вошли председатель Польского епископата архиепископ Станислав Гондецкий, примас Польши Войцех Поляк и митрополит Варшавский кардинал Казимеж Нич.

В мессе приняли участие представители высших государственных органов: президент Анджей Дуда, спикеры Сейма и Сената Эльжбета Витек и Томаш Гродский, а также члены правительства во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким.

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