На Минском электротехническом заводе — вспышка коронавируса 1 12.09.2021, 15:29

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Готовимся остаться дома, закупаем продукты.

Подписчики телеграм-канала «Белорусского объединения рабочих» (БОР) сообщают о вспышке коронавируса на Минском электротехническом заводе МЭТЗ.

В 16-м цеху болеют практически все, в 9-м цеху эпидемия только начинает распространяться. Людей не хватает, поэтому «руководители», чтобы не пролететь со сроками, вызывают людей из отпусков.

То есть, вместо того, чтобы на несколько дней отправить всех в отпуск или на больничный, руководство преднамеренно заражает людей коронавирусом.

В этой ситуации мы можем только сами о себе позаботиться. Готовимся остаться дома, закупаем продукты.

Стачке быть!

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